Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, astazi, propunerile legislative de revizuire a Constitutiei initiate de PNL si USR, pe de-o parte, si de PSD-ALDE, pe de alta parte. CCR a stabilit termen in 18 iulie, 2019 pentru discutarea celor doua propuneri legislative de revizuire a Constitutiei primite. Klaus Iohannis mai are de asteptat. CCR a amanat iar dezabaterile privind Codul penal si Codul de procedura penala - UPDATE Premierul Viorica Dancila declara, tot in 1 iulie, dupa o sedinta a coalitiei, ca PSD si ALDE vor depune o initiativa de revizuire a Constitutiei, fiind vizate in principal aspectele de la referendum. "Am discutat despre acest lucru, am discutat si despre votul in diaspora. Avem ...