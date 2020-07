CCR discuta pe 23 septembrie sesizarea USR si PNL pe modificarile la Legea privind functionarea Curtii de Conturi

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 23 septembrie sesizarea USR şi PNL asupra modificărilor aduse Legii privind funcţionarea Curţii de Conturi, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 11 iunie, USR anunţa că sesizează Curtea Constituţională pentru modificările aduse Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, demersul urmând să fie susţinut şi de PNL. "Modificările promovate prin vocea senatorului Daniel Zamfir sunt de natură să slăbească atribuţiile Curţii de Conturi de a controla eficient modul în care sunt cheltuiţi banii publici. Aceste modificări transformă Curtea de Conturi dintr-o instituţie de control într-o instituţie care poate să emită recomandări, având mai degrabă rol de îndrumare. Astfel, în urma constatărilor sale, Curtea de Conturi ajunge doar să recomande entităţii auditate luarea măsurilor de înlăturare a neregulilor din activitatea auditată. În timp ce legea în vigoare are dispoziţii clare şi ferme, noile modificări propuse de senatorul Zamfir stabilesc că aceasta poate dispune, prin hotărâre a plenului, blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală a acestora", se arăta într-un comunicat al USR transmis AGERPRES. Sursa citată preciza că rolul Curţii de Conturi în arhitectura statului român este clar statuat în Constituţie, fiind acela de a exercita controlul asupra modului în care se administrează banul public. "Nu putem accepta ca directorii şi directorii adjuncţi din cadrul departamentelor şi camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti să răspundă în faţa plenului şi a preşedintelui pentru activitatea desfăşurată, iar valorificarea rezultatelor din activităţile specifice Curţii de Conturi să fie apoi supusă aprobării plenului acesteia. În baza noilor modificări la lege, plenul Curţii de Conturi aprobă sesizarea organelor de urmărire penală în situaţia în care se constată existenţa unor fapte pentru care există indicii temeinice că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, iar sesizarea propriu-zisă a organelor în drept se efectuează doar de preşedintele Curţii de Conturi", explica senatorul USR Ramona Dinu. Printre motivele pentru care va fi sesizată Curtea Constituţională pe această lege se numără: încălcarea principiului bicameralismului, atenuarea rolului constituţional de control al Curţii de Conturi şi introducerea unor chestiuni de natură subiectivă prin sintagme de tipul "sub toate aspectele semnificative", ce pot crea imprevizibilitate în procesul de aplicare a legii şi afectarea independenţei Autorităţii de Audit prin faptul că punctele de vedere exprimate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice devin obligatorii. Un alt motiv invocat vizează faptul că preşedintele Curţii nu are competenţa de a aprecia în ce măsură unele date, circumstanţe sau împrejurări pot fundamenta punerea în mişcare a acţiunii penale. "În urmă cu două luni, oficialii europeni au cerut expres Parlamentului să renunţe la modificarea Legii Curţii de Conturi nr. 94/1992, prin care se pune în pericol independenţa Autorităţii de Audit", se menţiona în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)