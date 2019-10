CCR: Guvernul Dancila trebuie sa mearga in Parlament dupa iesirea ALDE de la guvernare (motivare)

Presedintele Romaniei nu mai putea exercita atributia constitutionala de numire a membrilor Guvernului fara ca, in contextul unor evenimente ce au determinat modificarea coalitiei politice ce a asigurat, pana in prezent, guvernarea, sa existe acordul prealabil al Parlamentului, precizeaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei privind conflictul juridic dintre Executiv si seful statului.