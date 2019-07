CCR il va ajuta pana si pe criminalul de la Caracal? Decizie in favoarea infractorilor

CCR ar putea sa dea astazi inca o lovitura grea justitiei din Romania prin respingerea sesizarilor in cazul modificarilor la codurile penale, concepute in exact acelasi scop in care au fost gandite toate modificarile legislative din ultimii ani - slabirea justitiei si a capacitatii de reactie a statului impotriva infractionalitatii. Unele asemenea modificari ar putea avea impact chiar in cazul de la Caracal, dar si al altora la fel de grave.