CCR: Legea de abrogare a 'pensiilor speciale' nu are la baza nicio documentare sau fundamentare

Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă nu are la bază nicio documentare sau fundamentare, cercetare sau studiu de impact, explică Curtea Constituţională, după ce a admis sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Avocatului Poporului asupra actului normativ. Potrivit unui comunicat de presă al CCR transmis miercuri AGERPRES, Curtea Constituţională a luat în discuţie obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului. În urma deliberărilor, se precizează în comunicat, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale este neconstituţională, în ansamblul său. "Curtea a reţinut, în esenţă, că legea criticată are un caracter profund eterogen, vizând statute profesionale diferite, precum şi funcţii de demnitate publică, tratate împreună din perspectiva pretinsului deziderat de eliminare a 'pensiilor speciale', fără a se respecta exigenţele impuse atât din punct de vedere al formei specifice fiecărui domeniu de reglementare, cât şi al fondului reglementărilor. Astfel, în procedura de adoptare s-a încălcat ordinea de sesizare a Camerelor Parlamentului cu privire la modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi obligaţia constituţională de dezbatere a reglementărilor privitoare la drepturile deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, cu consecinţa încălcării dispoziţiilor art. 65 alin. (2) lit.j) şi art.75 alin. (l) cu referire la art. 73 alin. (3) lit.l) din Constituţie. De asemenea, actul normativ adoptat nu are la bază nicio documentare sau fundamentare, cercetare sau studiu de impact, fiind încălcate în acest sens prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) care consacră statul de drept, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor", menţionează judecătorii constituţionali. De asemenea, s-a constatat că legea a fost adoptată şi cu încălcarea caracterului general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, reglementat de articolul 147 alineatul (4) din Constituţie. "Sub acest aspect, Curtea a statuat că potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, deciziile sale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, având aceleaşi efecte pentru toate autorităţile publice şi toate subiectele individuale de drept", notează CCR. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)