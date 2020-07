CCR obliga Guvernul Orban sa dubleze alocațiile copiilor

Curtea Constituţională a respins sesizarea Guvernului privind amânarea dublării sumelor privind alocațiile copiilor. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea ce prevedea dublarea alocaţiei de stat pentru copii, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap. Ludovic Orban a anunțat imediat că atacă la CCR […] The post CCR obligă Guvernul Orban să dubleze alocațiile copiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.