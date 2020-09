CCR: Sesizarea Guvernului pe legea de respingere a OUG privind majorarea etapizata a alocatiilor copiilor - pe 24 septembrie

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Guvernului referitoare la actul normativ de respingere a OUG 123/2020 pentru modificarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 19 august, Camera Deputaţilor a respins, în calitate de for decizional, Ordonanţa 123/2020, care modifică şi completează art. 3 din Legea 61/1993, în scopul majorării graduale a cuantumului alocaţiei pentru copii. În favoarea respingerii ordonanţei au votat 166 de deputaţi, 63 - împotrivă şi 29 s-au abţinut. Potrivit OUG 123/2020, majorarea graduală a cuantumului alocaţiei pentru copii ar avea loc astfel: "majorarea cu câte 20% din diferenţa dintre cuantumul prevăzut de Legea nr. 14/2020 şi cuantumul acordat în iulie 2020, respectiv dintre 300 lei şi 156 lei pentru copiii cu vârsta între 2 şi 18 ani şi dintre 600 de lei şi 311 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta între 2 şi 18 ani, precum şi pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani; majorarea se aplică începând cu drepturile lunii august 2020, iar pentru perioada 2021 - 2022 de două ori pe an, de la 1 ianuarie şi de la 1 iulie a fiecărui an; din 2023 se propune continuarea procesului de majorare a cuantumului alocaţiei cu rata medie a inflaţiei anuale". AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)