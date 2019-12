CCR: Si barbatii care au bebelusi sa beneficize de amanarea inchisorii, nu numai femeile. Nicaieri in lume nu mai exista asa ceva

Legea ar trebui sa-i permita unui barbat care executa o sentinta cu inchisoare sau detentiune pe viata sa-si amane executarea condamanarii daca are un copil in varsta de pana un an, o prevedere de care se bucura doar femeile detinute, in baza principiul egalitatii in drepturi, coroborat cu elementele fundamentale ale vietii de familie.