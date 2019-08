Ce a aparut pe gardul Gabrielei Cristea, dupa cununia religioasa!

gabi nasii

Nunta Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda a avut parte si de un moment neasteptat.

Gabriela Cristea si Tavi Clonda si-au dorit sa aiba parte de o nunta atipica, asa ca au decis sa faca petrecerea acasa la ei, in curte. Asa cum era si de asteptat, atmosfera a fost una extrem de relaxanta, iar invitatii nu s-au mai simtit contransi sa imbrace niste tinute elegante, iar fiecare a ales ceva comod, numai bun pentru o distractie pe cinste, pana in zori.

„Pentru ca trebuie sa ne ocupam de copii, amenajam si casa, avem multe evenimente in toamna asta. Incepem pe 24 august, cand ne casatorim religios. Ne-am hotarat sa facem petrecerea in curtea casei noastre, ceea ce a implicat o organizare generala. Am conceput un sotron la intrarea in curte, e desenat de mine”, a declarat Gabriela Cristea, in cadrul unui interviu TV, inainte de cununie.

Oana Roman si sotul au fost extrem de incantati

Pentru a avea parte de un moment de neuitat, Gabriela si Tavi i-au indemnat pe invitati sa lase cate un mesaj si nu oricum, ci chiar pe zidurile gardului din curtea lor.

Rand pe rand, Oana Roman cu sotul si cu fetita, precum si nasii Madalin Ionescu si Cristina Siscanu, dar si ceilalti invitati au scris mai multe cuvinte pentru cei doi.

