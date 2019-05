Ce a cauzat aparitia gaurii misterioase din Calea Lactee

Calea Lactee google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In galaxia noastra pare sa existe un asa-numit element intunecat de lovire care efectiv face gauri in ea si nimeni nu stie exact ce este acel obiect. Acest element este invizibil, chiar si pentru telescoape, fiind facut dintr-o materie necunoscuta. „Este un glont dens [facut din ceva]”, a zis cercetatoarea Ana Bonaca, de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, care a descoperit dovezi ca acest obiect exista. Dovezile consta intr-o serie de gauri in cel mai lung flux stelar din Calea Lactee, GD-1. Fluxurile stelare sunt practic randuri de stele care se misca impreuna prin galaxii. Stelele din GD-1 sunt ramasitele unei gramezi sferice de stele care a intrat in Calea Lactee in urma cu f ...