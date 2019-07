Ce a cerut in justitie a sasea sotie a emirului din Dubai

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A sasea sotie a emirului din Dubai s-a adresat unui tribunal din Londra pentru un ordin de protectie fata de o casatorie fortata, a informat Press Association, conform CNN, preluat de news.ro Printesa Haya bint al-Hussein a aparut in fata unui tribunal din centrul Londrei pentru prima zi a bataliei sale legale cu Seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Conform Press Association, judecatorul a permis presei sa ofere informatii limitate cu privire la detaliile cazului. In plus fata de ordinul de protectie, printesa a cerut si custodia celor doi copii ai cuplului si un ordin de anti-molestare pentru ea. Seicul Mohammed, care a cerut sa-i fie trimisi copiii inapoi in Dubai, nu a fost prezent la proces. Ordinul de protectie, conform le ...