Ce a cerut Radu Mazare judecatorilor de la Inalta Curte

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au admis astazi o cerere a aparatorilor lui Radu Mazare, care spun ca acesta nu ar mai putea fi judecat sau cercetat si in alte cauze decat cea pentru care a fost extradat, si astfel au transmis o adresa la Ministerul Justitiei in care cer lamuriri privind modul de interpretare a normelor legate de extradare. Instanta suprema a reluat astazi audierile in dosarul in care fostul edil al Constantei Radu Mazare este judecat alaturi de omul de afaceri Avraham Morgenstern pentru pretinse fapte de coruptie legate de acordarea unor contracte. Zi DECISIVA pentru Radu Mazare. Astazi afla unde isi va ispasi pedeapsa La termenul de luni al procesu ...