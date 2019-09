Ce a cerut Viorica Dancila Autoritatii Electorale Permanente 

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat astazi ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta. Adevarul din spatele sondajelor politice: Iata cine este favorit sa castige alegerile si cum sunt mintiti alegatorii "Am cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta", a spus Dancila la deschiderea Forumului romanilor de pretutindeni. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Av ...