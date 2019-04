Ce a decis CCR in legatura cu conflictul judiciar dintre Parlament si ICCJ

ccr romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CCR a decis amanarea pronuntarii in cazul conflictului juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie pentru joi, ora 10.00. Magistratii CCR au decis amanarea pentru joi, termenul scurt fiind dat tocmai din cauza unor probleme de sanatate ale judecatorului raportor Petre Lazaroiu, care urmeaza sa se opereze la coloana. Magistratii Curtii au stabilit ca dezbaterile sa fie reluate joi la ora 10.00 pentru ca la sedinta sa poata participa si Petre Lazaroiu si de abia apoi sa fie supus interventiei chirurgicale, conform Mediafax. Partile implicate in conflict au sustinut, in sedinta de miercuri a Curtii Constitutional ...