Ce a decis Inalta Curte in dosarul lui Darius Valcov

Darius Valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat astazi pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, scrie Agerpres. Valcov nu s-a prezentat la proces, insa a trimis instantei o cerere de amanare pentru a-si angaja un avocat. Darius Valcov: "Daca celalalt nu face, nu castiga el si castigi tu. Cam asa cred ca gandeste presedintele" Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea dupa ce decizia de condamnare a fost data in februarie 2018, insa cei trei judecatori ai completului au intarzi ...