Ce a decis justitia americana in cazul acuzatiilor de viol impotriva lui Cristiano Ronaldo

Justitia americana a decis, ca din lipsa de dovezi, sa renunte la inculparea pentru viol a internationalului portughez Cristiano Ronaldo, a anuntat procurorul care se ocupa de caz. "In baza informatiilor disponibile, aceste acuzatii nu pot fi dovedite dincolo de orice indoiala rezonabila", se arata intr-un comunicat al procurorului din comitatul Clark, din Nevada. Ronaldo este acuzat de Kathryn Mayorga, in varsta de 35 de ani, ca a violat-o in 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas. In 13 iunie 2009, ea a sunat la politia din Las Vegas pentru a denuntat un viol, dar a refuzat sa identifice agresorul, iar in 2010 a ajuns la un acord cu Ronaldo pe aceasta tema. Cristiano Ronaldo a marcat ...