Ce a decis tribunalul in cazul de la Sapoca

Magistratii de la Tribunalul Buzau au decis, duminica seara, internarea nevoluntara a barbatului de 38 de ani care a ucis patru oameni si a ranit alti 9, la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca. Atacatorul a fost adus, sub escorta, in sala de judecata de la Tribunalul Buzau. Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi invocat un conflict cu un coleg de salon. Mai exact, agresorul ar fi povestit ca s-au iscat tensiuni in momentul in care s-a intalnit cu colegul respectiv pe scari si au avut un schimb de replici, iar comportamentul pacientului respectiv l-a iritat. Toti cei noua pacienti de la Spitalul din Sapoca au fost transferati la Bucuresti. Care este starea lor Barbatul urmeaza sa fie supus u ...