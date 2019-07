Ce a declarat Elena Udrea despre intoarcerea in Romania

Elena Udrea a explicat, într-o postare pe Facebook, că s-a întors în țară și a renunțat la statutul de refugiat în Costa Rica pentru că vrea să își crească fetița acasă. Udrea precizează că a intrat în țară luni dimineață, la ora 06.00, prin vama Giurgiu. „Am ales o variantă mai rapidă decât să The post Ce a declarat Elena Udrea despre întoarcerea în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.