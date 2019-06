Ce a declarat Felix Stroe, candidat pentru functia de secretar general PSD, in cadrul congresului

Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, candidat pentru funcţia de secretar general, consideră că una dintre direcţiile importante ale partidului său o reprezintă dialogul, atât cu structurile formaţiunii, dar şi cu "cetăţenii de la firul ierbii"."O importantă direcţie de acţiune politică, în opinia mea, pe care o văd abordată în regim de urgenţă, este aceea a consolidării şi intensificării dialogului, atât cu structurile organizatorice din teritoriu, cât şi cu cetăţenii de la firul ierbii, simpatizanţi sau nu ai PSD. Stabilizarea şi profesionalizarea aparatului politic din structurile teritoriale, în paralel cu dialogul social, fie el mai mult sau mai puţin comod, sunt acţiuni care vin şi trebuie să consolideze fundaţia întregului edificiu politic numit PSD", a spus Felix Stroe la Congresul PSD.El a vorbit şi despre unele "greşeli" ale partidului, dar mai ales despre acţiunile viitoare."Departe de mine ideea că am avut cele mai optime numiri în structurile de cadre, cum, poate, este departe de mine şi ideea că eu aş fi cel mai bun dintre noi pentru funcţia de secretar general. Nu sunt adeptul luptei între părinţi şi copii, între tineri şi vârstnici, (...) între sectorul privat versus salariaţii din sectorul public, al tensiunilor întreţinute între medici, câţi mai avem, şi pacienţi, între intelectuali şi restul lumii, între capitalul privat, mixt sau cel de stat. Nu! (...) Când propun şi susţin pacea socială şi un moratoriu asupra exceselor de tipul #rezist vreau să atrag atenţia cu fermitate şi asupra faptului că nu ne vom aşeza pe marginea bordurii să ne lăsăm creştineşte pocniţi şi beşteliţi de flotilele de internauţi. (...) Din punctul meu de vedere, această perioadă s-a încheiat. Iată de ce este necesară de urgenţă creşterea încrederii în noi înşine, venită însă nu din aroganţa (...) unor funcţii ocupate temporar, ci din însăşi natura noastră de oameni politici", a mai spus Felix Stroe.Potrivit acestuia, comunicarea politică la alegerile europene a fost deturnată de "cohorte de mercenari internauţi", scrie Agerpres "Alegerile europarlamentare au fost deturnate sub aspectul comunicării politice de un imens zgomot de fond provocat de cohorte de mercenari internauţi, astfel că nu s-a putut discuta absolut nimic serios despre ce, cum şi cât au de făcut europarlamentarii români pentru cei care i-au trimis la Bruxelles. Nu s-a pus în discuţie nici cel mai elementar aspect de doctrină politică (...) Personal, nu m-am aşteptat la un vot atât de grupat împotriva noastră, a PSD, şi nici nu am crezut că otrava strecurată în mintea şi sufletele românilor poate avea un efect atât de devastator în planul percepţiei unei realităţi mutilate distorsionat. Este o lecţie importantă, deosebit de gravă, pe care trebuie să o învăţăm repede şi bine şi să acţionăm în consecinţă", a adăugat social-democratul.