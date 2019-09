Ce a declarat, fosta logodnica a pedofilului olandez! A izbucnit in lacrimi: Nu, nu am vazut...

Johannes Visscher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta logodnica a olandezului care a violat si ucis o fetita in Dambovita, dar este suspect si in alte cazuri, Johannes Visscher, a acceptat sa vorbeasca cu jurnalistii Libertatea, dar sub protectia anonimatului. Fosta logodnica sustine ca au fost impreuna doi ani, timp in care Joop, nu a dat semne ca ar fi pedofil, insa cosidera ca familia din care acesta provine i-ar fi facut mult rau si nu este exclus ca din acest motiv sa fi ajuns astfel la maturitate. S-a descoperit legatura dintre monstrul din Caracal si olandez ”Nu, nu am vazut nici un semn. Absolut nici unul. Poate pentru ca eram orbita de dragoste, poate pentru ca nu erau. Nu aveam ce sa vad. Cred ca nimeni nu se naste rau, dar daca ...