Ce a declarat medicul ginecolog Marius Ion Rusa, internat la Spitalul de Boli Infectioase Constanta

Medicul ginecologde la, a declarat, în această dimineaţă, la un post TV, că se află internat, împreună cu soţia sa, la„Fiul meu e în autoizolare la domiciliu. Spitalul Euromaterna Constanţa este în carantină încă de acum 2 săptămâni. Am cerut ancheta DSP Constanţa, care să verifice dacă am luat toate mâsurile de precauţie, potivit legii. Dezisecţia de face mereu conform procedurilor în vigoare. Am luat contact cu circa 20 de persoane, cu care am discutat la mine în birou, fără mască. Toate vor face testul“, a declarat medicul ginecolog Marius Ion Ruşa, la Realitatea.Plus.