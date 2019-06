Ce a declarat ministrul Ana Birchall despre sinuciderea barbatului suspectat ca a ucis un politist in misiune

"Am fost informată azi-dimineață (luni dimineață -n.r.), la prima oră, de către directorul ANP și am solicitat să facă o cercetare și să mă informeze. După cum știți, există și o cercetare oficială a organelor de cercetare penală. Am solicitat directorului ANP să facă o cercetare și să mă informeze asupra tuturor împrejurărilor care au condus la această situație și măsurile care se impun. Este un eveniment regretabil, trist, când își ia viața un om, indiferent cum se numește și unde a condus și cum a condus, eu vreau să transmit condoleanțe și familiei polițistului, și familiei acestui om. Pe mine mă interesează să știu cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, în ce împrejurări și ce măsuri se impun", a declarat Ana Birchall, la sediul PSD.