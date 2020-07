Ce a declarat ministrul Justitiei despre Sorin Strutinsky, Avraham Morgernstern si alte persoane condamnate

• Predoiu a precizat că este optimist legat de faptul că Avraham Morgenstern „va păși din nou pe teritoriul României pentru a-și executa pedeapsa“, ministrul Justiției, a făcut seara trecută o serie de declarații, la Realitatea Plus, legate de persoanele condamnate și date în urmărire de către statul român. Printre acestea, ministrul s-a referit și la situația afaceristului constănțean, recent condamnt la zece ani și opt luni de detenție, dar și a lui Daniel Dragomir.Legat de aceste două cazuri concrete, Predoiu a afirmat, citat de presa centrală: „Referitor la cele două persoane menționate (Sorin Strutinsky și Daniel Dragomir), au fost condamnate, deci au fost identificate, anchetate, inculpate și condamnate, deci Justiția și-a făcut datoria, cel puțin în cazul celor două persoane. Acum, aplicarea unei pedepse se face pe conformare voluntară, adică, în mod normal, cel care a fost în fața Justiției și a primit o decizie de condamnare ar trebui măcar atâta lucru să facă, să accepte verdictul și să accepte pedeapsa și s-o execute“.Totodată, ministrul a făcut precizări și despre situația altor persoane condamnate și căutate de autorități, printre care și afaceristul, apropiat al fostului primar Radu Mazăre:„Ceea ce am voie să comunic, potrivit legii, începem cu domnul Morgenstern, este localizat în Brazilia, în fond, cererea de extrădare a fost admisă de instanțele braziliene, se află acum într-o procedură de recurs la Curtea Supremă din Brazilia, nu vreau să anticipez un verdict, dar să spunem că sunt optimist, dat fiind că la fond a fost o soluție favorabilă și că la un moment dat, domnul Morgenstern va păși din nou pe teritoriul României pentru a-și executa pedeapsa“.În continuare, ministrul a vorbit și despre alte persoane cu o situație juridică similară:„Domnul Rizea - s-a făcut cerere de extrădare, din păcate, asta este situația în momentul acesta, Republica Moldova, nu-și extrădează cetățenii, dânsul are dublă cetățenie, dar noi am făcut o cerere de delegare a executării pedepsei în Republica Moldova, la care așteptăm răspuns, am făcut o invitație omologului pentru un tratat de extrădare între noi și Republica Moldova, pentru că nu există un astfel de tratat, dar nu am primit încă răspuns, deci și în cazul acesta Ministerul Justiției a făcut tot ce se putea. Despre Alina Bica, despre care spuneați că este localizată în Madrid, sincer nu aveam această informație, nu pot s-o comentez, trecem la Puiu Popoviciu, de asemenea, cererea de extrădare a fost admisă în fond și se află într-o formă de recurs, așteptăm rezultatul. Din experiența acumulată vă pot spune că sunt optimist, cooperarea judiciară își va face efectul”, a încheiat Cătălin Predoiu.