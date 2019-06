Ce a declarat Roxana MIhalache despre o eventuala casatorie cu fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare

"M-a cerut în căsătorie prin telefon, că altă posibiliate nu e. Am fost foarte fericită, nu m-am aşteptat la cerere, dar m-a impresionat foarte tare în acelaşi timp. Momentan ne căsătorim civil. Din câte am înţeles e un pic mai dificil religios", a declarat Roxana Mihalache, la România TV. "Am să vin oricum în România, pe la sfârşitul lunii iunie, şi atunci se oficiază şi căsătoria", a completat ea.