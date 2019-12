Ce a descoperit Protectia Consumatorului la Targul de Craciun din Constanta (galerie foto)

depozitarea, de asemenea, fără respectarea condițiilor impuse de producător.

gătitul pe trotuar

spălarea ustensilelor și mâinilor, în lighean.

Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor are in vizor Targurile de Crăciun si a inceput prin consilierea operatorilor economici care desfasoara activitate in cel mai mare targ de Craciun din Bucuresti, respectiv Piata Constitutiei.Azi, 11 decembrie 2019, 200 de operatori economici au fost consiliați cu privire la modul in care trebuie sa isi desfasoare activitatea de comercializare de bunuri si prestari de servicii, conform legii, astfel incat consumatorii sa se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarna in conditii de siguranta.Actiunea de azi se va extinde la toate targurile de Craciun din tara, actiune premergatoare controalelor ce urmeaza a avea loc.„ Atragem atentia asupra faptului ca sintagma „produs traditional” poate fi utilizata in situatia in care produsele sunt atestate ca si produse traditionale, conform prevederilor legale.Totodata operatorii economici trebuie sa acorde atentie sporita modului de transport, depozitare si manipulare a produselor comercializate astfel incat produsele sa nu fie supuse unor diferente termice care ar putea conduce la alterarea acestora.In cazul produselor comercializate vrac, important este sa fie mentionat pretul per cantitate respectiv 100 de grade produs, iar daca pretul este per bucata, bucatiile sa aiba acelasi gramaj.”O acțiune de acest gen a avut loc și la Constanța, la Târgul de Crăciun din fața Teatrului Oleg Danovski. Imaginile vorbesc de la sine.Au fost oprită temporar activitatea a trei comercianți.Au fost retrase definitiv peste 300 de kg de alimente.Unele din deficiențele constatat, constau în:Sursa foto: CJPC Constanța