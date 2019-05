Ce a discutat Klaus Iohannis cu Emmanuel Macron

Iohannis Macron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au avut, in urma cu putin timp, o intalnire intre patru ochi, la Sibiu, acolo unde are loc marele Summit in cadrul caruia liderii UE decid soarta UE dupa Brexit. Emmanuel Macron a reiterat, la summitul de la Sibiu, ca se opune sistemului de tip "primul candidat" pentru desemnarea presedintelui Comisiei Europene. Brexit: Marea Britanie organizeaza alegeri europarlamentare pe 23 mai Emmanuel Macron a declarat la summitul de la Sibiu, potrivit Financial Times, ca desemnarea de catre formatiunile paneuropene a cate unui candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene "nu este abordarea corecta". ...