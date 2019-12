Ce a discutat presedintele Klaus Iohannis cu premierul si ministri

„La Palatul Cotroceni am avut câteva discuții de lucru foarte bune cu Premierul și cu miniștrii de linie. M-au informat despre situația găsită la ministerele lor, despre planurile pe care le au și despre politicile publice pe care vor să le pună în practică, și vom continua seria discuțiilor. Iar acum am întâlnirea tradițională cu ambasadorii țările din Uniunea Europeană, întâlnire organizată de data aceasta de Președinția finlandeză. Este o discuție mai degrabă informală, un schimb util de idei și, în condițiile în care în România climatul politic s-a schimbat mult, în sensul că s-a îmbunătățit mult, și abordările noastre au revenit pe făgașul clar proeuropean, am foarte multe lucruri de spus ambasadorilor și aștept, evident, întrebările lor”, a declarat joi Klaus Iohannis.