Ce a facut Radu Valcan atunci cand s-a intalnit cu prima iubire a sotiei lui

Ce crede Radu Valcan despre fostul iubit al Adelei Popescu.Cei doi au fost fotografiati impreuna la un eveniment monden, iar prezentatorul Insula Iubirii a postat imaginea pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj. Radu Valcan a demonstrat tuturor ca nu are nicio problema cu fostul iubit al sotiei sale. Ba mai mult, cei doi sunt prieteni, iar dovada este clara. „M-am intalnit cu un om talentat", a scris Radu Valcan in dreptul imaginii cu Dan Bordeianu, reusind sa starneasca admiratie fanilor. Conform libertatea.ro, la inceputul acestui an, Dan Bordeianu a fost invitat in cadrul emisiunii „Vorbeste lumea", prezentata de Adela Popescu.