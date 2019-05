Ce a facut Simona Halep in partida cu Johanna Konta

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, astazi, dupa ce a dispus de britanica Johanna Konta cu 7-5, 6-1. S-a anuntat noul Clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns Simona Halep Simona Halep va juca in turul urmator cu slovaca Viktoria Kuzmova, locul 45 WTA, care a trecut in runda precedenta de Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 7-6. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. jucatoarea tenis simona halep ...