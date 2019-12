Ce a facut Stefan Risipiteanu la DIICOT. Avocatul familiei Melencu: Confruntarea cu Dinca nu a mai avut loc

Avocatul Tonel Pop, reprezentantul familiei Melencu, a declarat, pentru Libertatea, ca la DIICOT nu a mai avut loc o confruntare intre Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu. El a precizat ca presupusul complice al lui Dinca si-a schimbat declaratia si a recunoscut ca a intretinut relatii sexuale cu Luiza Melencu, in aprilie, astfel ca nu a mai fost nevoie de confruntarea celor doi inculpati.

”Dinca nu a vrut sa dea niciun fel de declaratii, iar pe Risipiteanu l-au convins anchetatorii sa recunoasca violul de care a fost acuzat. Confruntarea nu a mai avut loc”, a spus avocatul Tonel Pop, pentru Libertatea.

El a precizat ca Risipiteanu le-a spus anchetatorilor ca a intretinut relatii sexuale cu Luiza Melencu in ziua in care Dinca a rapit-o, dar ca nu a fost viol, pentru ca fata a acceptat, dupa ce si Dinca si-a dat acordul.

Tonel Pop a adaugat ca procurorii i-au schimbat incadrarea juridica lui Gheorghe Dinca.

Avocatul a mai spus ca anchetatorii au incercat sa le ascunda confruntarea Dinca – Risipiteanu de astazi, de la DIICOT, iar apararea familiei Melencu a aflat din presa si a fost acolo cand au fost adusi cei doi din arest.

Initial, Gheorghe Dinca le-a spus procurorilor DIICOT ca Stefan Risipiteanu a violat-o pe Luiza Melencu, in timp ce presupusul complice nu a recunoscut violul, nici la audierile de la DIICOT, nici in fata instantei, la arestarea preventiva.

In aceasta situatie, procurorii DIICOT au vrut sa ii aduca pe cei doi fata in fata, pentru confruntarea declaratiilor.

Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au fost adusi miercuri, in jurul orei 10.00, din arest la sediul DIICOT. Audierile s-au incheiat dupa aproximativ trei ore.

La intrarea in sediul DIICOT, avocatul lui Dinca, Claudiu Lascoschi, a spus ca desi Risipiteanu nu a recunoscut violul, „probele biologice sunt foarte puternice”.

Lascoschi a mai spus ca principalul suspect al crimelor din Caracal sustine ca Stefan Risipitianu a vazut-o pe Luiza in masina si „a insistat” sa o violeze.

„Exista si probe biologice, nu pot sa spun ce. Stiam ca exista demult, dar nu se stia a cui e proba. Exista declaratia lui Dinca si probele biologice, care sunt foarte puternice”, mai spune avocatul Lascoschi.

El a precizat ca procedura de astazi ar putea fi printre ultimele inainte ca dosarul sa fie trimis in judecata.

Stefan Risipitianu este in arest din 28 noiembrie, dupa ce procurorii DIICOT l-au acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca. Dinca este arestat de la sfarsitul lunii iulie, cand anchetatorii au descins in casa lui din Caracal, dupa rapirea Alexandrei Macesanu.

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat marti ca, in dosarul crimelor de la Caracal, DIICOT este „in faza avansata” cu rechizitoriul.

„Se lucreaza la rechizitoriu in faza avansata, mi s-a spus. La trimiterea in judecata, dosarul va fi prezentat instantei si, in procedura de camera preliminara, reprezentantii partilor, avocatii, pot sa invoce orice considera dansii necesar, orice nemultumire fata de modul in care a fost instrumentat dosarul”, a spus Bogdan Licu, dupa ce a avut o intalnire cu conducerea DIICOT.

Si procurorul general adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, anunta recent ca urmarirea penala in dosarul crimelor de la Caracal va fi gata pana la sfarsitul acestui an si rechizitoriul va fi trimis instantei.

