Ce a fost si ce nu a fost in saptamana politica: Cum se reinventeaza Dancila, in vreme ce Basescu e deconspirat si care e adevarul la Valea Uzului

Felul in care PSD/ALDE lucreaza zilele acestea pentru primari si mai vechii baroni demonstreaza ca tranzitia de putere se facuse in partid inaintea arestarii lui Dragnea, cu sau fara binecuvantarea acestuia. Daca Viorica Dancila a primit aprobarea pentru o campanie de personal rebranding, in vreme ce Melescanu rescrie istoria votului din diaspora, in tara e suficient zgomot de cruci si cantece nationaliste, cat sa se acopere avertismentul Comisiei Europene privind riscurile economice la care ...