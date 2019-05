Ce a mancat Papa Francisc in timpul zborului spre Bucuresti

papa francisc in romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suveranul Pontif Papa Francisc a aterizat in Romania in jurul orei 11:30 pe aeroportul Otopeni. Acesta a fost intampinat de Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, de reprezentanti ai BOR, dar si de catolici. In meniul pe care acesta l-a avut in avion s-a regasit dulceata, un croissant, branzeturi, fructe si unt. Dupa primirea vizitei oficiale pe aeroportul Otopeni, Suveranul Pontif s-a indrept catre Palatul Prezidential Cotroceni, urmand ca in jurul orei 12:50 sa se intalneasca cu premierul Viorica Dancila. Detalii de ultima ora despre vizita Papei la Iasi. Lista completa a strazilor paralizate in urmatoarele zile. Daca locuiesti in zona, nu mai poti parca sau circula cu masina. Restrictiile sunt ...