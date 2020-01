Ce a pațit Loredana Groza dupa ”sesiunea” de postari pe Facebook! Nu doar baieții, ci și…

Spectacol face Loredana Groza pe pagina de socializare, acolo unde își arată ”fizicul” impresionant, deși are 49 de ani. Puștoaicele sunt, clar, invidioase… Dar Lori are fanii ei, care nu ratează ocazia s-o aprecieze. Și chiar s-o curteze. Nu doar bărbații! Dar și mesaje de care Loredana ar vrea să uite au apărut pe pagina […]

The post Ce a pățit Loredana Groza după ”sesiunea” de postări pe Facebook! Nu doar băieții, ci și… appeared first on Cancan.ro.