Ce a patit o femeie din Targu Mures cand a luat autobuzul la 10 noaptea: „Doamna, mata unde te duci?!”

O femeie din Targu Mures a povestit prin ce a trecut intr-o seara, in timp ce mergea cu autobuzul. La ora 10 noaptea, femeia a urcat in mijlocul de transport in comun, dar a simtit din prima ca ceva este in neregula. Soferul autobuzului a inceput sa ii puna intrebari, moment in care aceasta s-a enervat.

Se pare ca soferul autobuzului nu intelegea ce face o femeie singura la 10 noaptea. Acesta a intrebat-o daca are abonament si a pus-o sa se legitimeze. Femeia i-a aratat ca are toate actele necesare. Stupefiata, ea a povestit intreaga patanie pe Facebook.

„Doamna, mata unde te duci?”

„Esti din Tarngu Mures daca…seara te urci pe autobuz la prima usa. Normal, esti femeie. La a treia statie spre centru auzi o voce: „Doamna, mata unde te duci?” Stupefiata de intrebi oare ce vrea soferul de la tine?? „Da”. „Abonament ai?” Alta intrebare!!! „Cam da”, ii raspund…din mers. „De ce?” „Trebuia sa te legimtimezi”. „Uhh, ha de obicei apar controlorii. Sau de ce nu ati spus la urcare?”. „Da, da am dreptul la control…soferul…” „Super, opreste busul, legitimeaza-ma” – Raspunsul meu. Intre timp, imi scot abonamentul valabil pentru toate liniile. Il flutur in semn de pace. Turuie soferul, crede ca daca e 10 seara si esti singura in autobuz, esti la cheremul lui. Thanks Siletina…As vrea sa vad poata asta si maine dimineata la 7 si 20 cand stam ca sardinele in autobuz. Concluzie, fara femei in autobuz la ora 10 seara”, este mesajul postat de femeie pe un grup de Facebook.

Internautii au fost revoltati sa citeasca prin ce a trecut femeia din cauza unui sofer de autobuz. Oamenii au sfatuit-o pe aceasta sa depuna reclamatie, pentru a se asigura ca soferul plateste pentru comportamentul neadecvat pe care l-a avut fata de ea.

„Exces de zel la sofer. Voi conversatie!!!”, „Degeaba va plangeti pe Facebook daca nu faceti reclamatie la Siletina cu numele si numarul de legitimatie al soferului…just saying!”, „Pai da, nu vor femei atunci in bus pentru ca trebuie duse pana la ultima statie (depinde unde coboara acea persoana). Am patit si eu asa, ca m-a intrebat daca ma poate lasa la o anumita statie si era destui de departe de statia unde trebuia sa cobor”,

„Mai oameni buni, calatorii ar trebui sa se legitimeze si orige numar la ultima plecare are dreptul de a duce la spital, aleea sau oriunde, dar cu conditia sa se legitimeze calatorul, altfel fara nimica nu merge. Imaginati-va ca soferul/taxatorul e acolo 12-13 si nu ii arde de nimeni sa isi bata joc de el mai ales ca pleaca cu noaptea in cap acasa din cauza ei/lui”, „Nu doar cu femei s-a intamplat asta, ci si eu am patit-o pe curse pe linia 12 sau 32, seara la ora 22:10, plecare din Livezeni. Desi nu era afisat nicaieri, soferul ma intreba de bilete…Romania e tara lui Papura Voda…”, au comentat internautii la postarea femeii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.