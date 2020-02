Ce a patit o invatatoare din Craiova dupa ce a fost operata. L-a vazut in salon pe unul dintre fostii sai elevi, iar apoi… Nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva

O poveste de viata halucinanta a fost postata in mediul online, iar internautii au citit-o cu aviditate. O invatatoare din Craiova a avut parte de o experienta care, in ultima instanta, s-a dovedit a fi tragica pentru ea. Respectiva invatatoare avusese un elev, cu multi ani in urma – Nutu – pe care il certa in fiecare zi pentru ca era neastamparat. Incerca sa il faca pe acesta sa constientizeze ca trebuie sa isi asume unele responsabilitati in viata, numai ca Nutu ramanea tot acelasi copil teribilist, neobrazat si prost crescut.

Nutu a fost mutat de mama sa la o alta scoala – in Brasov – dupa ce a aflat ca Nutu avea un comportament lamentabil, iar elevul si invatatoarea din Craiova si-au continuat viata in orase diferite. Dar viata ofera surprize nebanuite exact atunci cand te astepti mai putin…

”O invatatoare din Craiova obisnuia sa il certe in fiecare zi pe Nutu, elevul neastamparat din ultima banca. Ii atragea atentia mereu si mereu ca nu e bine sa te porti urat, sa injuri, sa iti jignesti colegii si invatatoarea, dar mai ales ca e rau sa nu inveti si sa te multumesti cu notele cele mai mici din clasa. Insa Nutu continua sa se joace in ore, sa alerge in pauze, sa deranjeze orele si sa fie, intr-un cuvant, o pacoste pentru invatatoarea lui. Cand, in cele din urma, mama lui Nutu a ajuns la scoala, la sedinta cu parintii, invatatoarea i-a spus in fata tuturor celorlalti parinti, ca baiatul ei este cel mai neobrazat, prost crescut, murdar si idiot copil pe care l-a vazut in intreaga ei cariera. I-a spus mamei ca Nutu reprezinta tot ce poate fi mai rau si mai dezagreabil la un elev. Socata sa auda astfel de lucruri de la scoala, mama lui Nutu l-a mutat imediat din scoala. S-au mutat si din oras, iar ulterior l-a inscris pe Nutu la o scoala din Brasov. ”, scrie internauta in mediul online, iar povestea sa devine din ce in in ce mai interesanta.

”S-a zbatut putin si a murit”

Operatia a fost un succes, iar invatatoarea – dupa ce si-a revenit, in salonul de terapie intensiva – a deschis ochii si l-a vazut pe doctorul care o operase. Insa, doar cateva secunde mai tarziu, invatatoarea a murit. Motivul este unul cu adevarat halucinant.

”15 ani mai tarziu, invatatoarea din Craiova a suferit o serie de doua infarcte miocardice, fiind la un pas de moarte. Medicii au sfatuit-o sa apeleze la o procedura chirurgicala foarte speciala, care putea fi efectuata numai de un singur medic in Romania, la Spitalul Municipal din Brasov. Fiind singura sansa de a supravietui, invatatoarea s-a inscris pentru operatieA fost transportata la Brasov, iar operatia a fost o reusita. Aflata in salonul de terapie intensiva, dupa procedura chirurgicala care durase mai mult de sase ore, invatatoarea a deschis ochii si a vazut, pentru prima data, chipul tanarului doctor care o operase si care ii zambea. Cateva secunde mai tarziu, privirea i s-a incetosat, chipul i s-a invinetit, s-a zbatut putin si a murit. Doctorul, ingrozit de moartea subita a invatatoarei, s-a uitat imprejur, neintelegand cauza, si atunci l-a vazut pe Nutu, omul de serviciu al spitalului, care ii deconectase instalatia de terapie intensiva pentru a-si baga aspiratorul in priza. Doar nu credeati ca Nutu ajunsese medic…”, se incheie postarea din mediul online.

