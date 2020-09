Ce a patit o politista care l-a criticat pe Facebook pe ministrul Marcel Vela

O politista care l-a criticat pe Marcel Vela a fost gasita vinovata pentru "comportarea necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei". In final politista a fost doar "atentionata", detaliile reiesind, potrivit adevarul.ro, dintr-o sentinta pronuntata recent de Tribunalul Arad.