Ce a patit Rita Muresan cand s-a apropiat de sicriul lui Razvan Ciobanu: „Am simtit mirosul...”

Razvan Ciobanu si Rita Muresan au avut o relatie extrem de stransa. Creatoarea de moda a mers la priveghiul vechiului sau prieten, unde a avut parte de un adevarat soc atunci cand s-a apropiat de sicriul acestuia.

Mai tarziu, s-a aflat ca apropiatii au pus in sicriu sticluta cu parfumul lui preferat, iar mirosul se simtea peste tot.

„Eu cand m-am apropiat sa imi iau la revedere i-am simtit mirosul. Noi ani de zile…nu aveam absolut nimic, nici prieteni, nici nimic, eram eu cu el, ca eram grasi, eram nu stiu ce. Eu am fost acolo cand el a avut nevoie de mine. Sunt ani de zile in care am fost prieteni si in care el a respirat adans si si-a revenit”, a spus designerul.

Invitata la emisiunea ”Teo Show”, imediat dupa inmormantare, Rita a povestit si acolo, cu amar, tot ce il leaga de Razvan.

„Am facut atac de panica in dimineata aia. Am fost stropita cu apa de Nelu (n.r. fostul sot) Nu am mai avut aer. Eram la Constanta, la tatal fetelor mele, petreceam Pastele acolo, venise si una dintre fete in Romania. Nu mi-a venit sa cred", a declarat Rita Muresan la Teo Show.

Rita Muresan, convinsa ca Razvan Ciobanu a plecat de mana cu Iisus Hristos: "Eu simt asta!"

„Simt. Eu am si calitati extrasenzoriale. Eu vad. Daca inchid ochii il vad de mana cu Iisus", a marturisit creatoarea de moda.

Rita Muresan este convinsa ca in curand va afla ce s-a intamplat cu Razvan Ciobanu in noaptea accidentului. Si asta pentru ca are calitati extrasenzoriale.

„Nu am fost in stare zilele acestea, dar o sa reusesc. Am o conexiune speciala cu Tatal Ceresc si sunt sigura ca voi primi raspunsuri. Le voi spune, daca am voie sa spun", a explicat Rita Muresan in emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

