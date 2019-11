Ce a patit un mire din Craiova dupa ce a ”spart” la pacanele toti banii stransi la nunta!

mireasa

Poveste cu final nefericit! Asa s-a terminat o casnicie dupa doar cateva ore dupa ce doi miri si-au jurat iubire eterna in fata lui Dumnezeu. Intamplarea a avut loc in Craiova, iar motivul este incredibil! Totul a plecat de la un gest facut de mire imediat dupa ce s-a strigat darul.

O tanara din Craiova va tine minte pentru toata viata noaptea nuntii ei! Si nu ca pe o amintire frumoasa, ci ca pe un cosmar. Barbatul care i-a jurat iubire si mai ales incredere eterna in fata lui Dumnezeu i-a facut cea mai urata surpriza din viata ei, la doar cateva ore dupa ce s-au casatorit.

Manat de viciul jocurilor de noroc, mirele a cedat ispitei dupa ce a adunat banii primiti in dar dupa nunta si a dat bir cu fugitii la un cazino chiar in timp ce mireasa dormea. A ”spart” 40.000 de lei, bani declarati din start pierduti. Toata actiunea s-a consumat in doar 2-3 ore, dupa care mirele s-a intors in pat, langa proaspata lui nevasta, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.

Cand s-au trezit amandoi, au decis sa mearga impreuna sa achite costurile nuntii. S-au urcat in masina, toate bune si frumoase, doar ca mirele a inceput sa fie macinat de constiinta si a fost nevoit sa-i recunoasca sotiei ca banii au disparut la propriu peste noapte.

Femeia a tras masina pe dreapta si a ascultat socata toata povestea. Nu au mai ajuns amandoi la destinatie, pentru ca mireasa a decis sa divorteze imediat!

