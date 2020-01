Ce a patit un roman in timp ce se plimba cu sotia prin Iasi: „Un cersetor intinde mana si zice sa…” Continuarea intrece orice imaginatie

Despre cersetori si cersetorie se vorbeste de foarte multa vreme, fie ca decorul este unul autohton sau facem referire la alte tari, acolo unde, din nefericire, ajung si multi romani care doresc sa obtina bani fara a munci.

Un iesean care iesise la plimbare cu sotia a avut parte de o experienta care l-a revoltat, iar totul s-a intamplat atunci cand un cersetor i-a cerut bani pentru a-si cumpara ceva de mancare. Ieseanul i-a recomandat cersetorului sa mearga la munca, observand ca acesta nu prezenta vreun handicap, numai ca raspunsul pe care l-a primit a fost unul cu totul neasteptat.

”Salut ! Nu prea spun des pataniile, dar asta m-a dat peste cap…! Eram prin Iasi, piata Alexandru, cu sotia de mana, mergeam spre piata. Un cersetor intinde mana si zice sa-l ajut cu ceva banuti ca sa-si ia ceva de mancare. Uitandu- ma la el, arata bine si nu avea urme de handicap . L-am rugat sa spele o masina, sa faca orice ca sa castige bani pentru cele trebuincioase.

– Dar ce tu nu poti sa o speli ?

Raspunsul pe care l-am primit m-a scos din minti, am inceput sa urlu, sa plang, fiindca in ziua aceia trebuia sa plec in Belgia. Sa muncesc, nu altceva…! Doamne, in ce lume traim?”, scrie tanarul implicat in aceasta… poveste de viata stradala.

”E tragic, dureros…”

Ieseanul respectiv a fost marcat de intamplare si a continuat mesajul postat pe pagina de socializare a grupului ”Esti din Iasi daca…”.

”Mai avem de platit ajutoare sociale , puscariasi , TRANTORI in Parlament – care beneficiaza si de pensii speciale – si multi altii care muta o hartie de la un birou la altul. E tragic, dureros, sa vezi o batrana care vinde o sacosa de urzici in strada ca sa-si cumpere medicamente si primeste o amenda de la doi (…) de la politia locala. Bai, vedeti ca ieri n-ati produs nimic, le spune seful tocmai celor care sunt platiti din banul public!!! Ce spuneti, e frumos ? Mie-mi vine gustul amar in suflet cand stiu ca am parintii care-si cara batranetile de pe o zi pe alta. Si au muncit o viata pentru o pensie de 700 de lei!!!!”, si-a incheiat ieseanul mesajul.

