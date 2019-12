Ce a postat Silvia Chifiriuc, la scurt timp dupa ce Oana Roman a anuntat ca se desparte de sot. “O zi buna”

Silvia Chifiriuc a postat un mesaj interesant pe o retea de socializare, la doar cateva ore de anuntul Oanei Roman care a socat pe multa lume. Ce a scris sotia lui Petre Roman in mediul online?

Silvia Chifiriuc, mesaj dupa ce Oana Roman a anuntat despartirea de sot

Ieri, presa mondena era cutremurata de anuntul Oanei Roman. Vedeta a lasat un mesaj destul de amplu pe o retea de socializare in care spunea cum stau lucrurile in familia sa, dar si care a fost hotararea pe care a luat-o alaturi de Marius. Cei doi au ales sa-si separe drumurile, dupa sapte ani de iubire. Fiica lui Petre Roman a mai sustinut ca o sa se descurce singura cu Isa pentru un moment, astfel ca fiica a ramas la mama in urma despartirii. La cateva ore dupa mesajul vedetei de televiziune, Silvia Chifirniuc, mama sa vitrega, a postat un mesaj pe o retea de socializare. Cu toate ca fanii se asteptau ca acela sa aiba macar o mica legatura cu situatia Oanei, cantareata isi anunta viitorul proiect si se bucura de noul cadru in care va aparea, alegand astfel sa nu se implice in aceasta situatie.

„Zi buna cu energie si mult spor !!! In curand va invit sa ne intalnim la trecerea dintre ani la Romania TV – azi ultimele repetitii pentru o seara de neuitat, cu melodii noi si multe surprize frumoase„, a fost mesajul Silviei Chifirniuc.

„Nu mai functioneaza ca si cuplu”

Oana Roman a anuntat ieri ca se desparte de sotul ei. Decizia a fost de comun acord si nu a fost o surpriza pentru fanii Oanei, care stiu ca de-a lungul timpului relatia sa a intampinat numeroase probleme.

„In aproape 7 ani de relatie, am trait impreuna cu Marius momente absolut minunate si fericirea adevarata, dar am avut si momente foarte grele in care amandoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste incercari si-au pus amprenta asupra noastra si, desi am incercat si luptat pentru familia mea, am ajuns in punctul in care intre noi lucrurile nu mai functioneaza ca si cuplu. Am decis de comun acord sa ne separam! Nu stiu daca pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun ramane acela de a o creste frumos pe Isabela!”

Oana Roman

