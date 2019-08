Ce a precizat Remus Radoi cand a iesit de la audierile de la DIICOT

Remus Radoi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Remus Radoi, patronul mai multor companii de securitate din Caracal, a schimbat strategia dupa audierile de la DIICOT. Daca pana acum Radoi a fost extrem de vocal cu privire la clanurile din Caracal, astazi, la iesirea de la DIICOT acesta a precizat ca nu poate sta sa dea declaratii pe motiv ca e grabit. Remus Radoi, asteptat la Politia Caracal pentru audieri. Vezi de ce a fost chemat omul de afaceri "Sunt grabit, foarte grabit. Am fost intrebat de cazul Caracal, dar nu am avut date sa le furnizez. Nu am fost intrebat de mesajele cu Alexe. Eu am spus in presa ca nu stiam nimic de acest om, deci nu mai conta ce aflam dupa", a precizat Remus Radoi. Criminalistii reiau cercetarile in casa groaz ...