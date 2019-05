Ce a primit George Clooney de ziua lui. ”A fost o surpriza neplacuta”

George Clooney google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Invitat la emisiunea Jimmy Kimmel Live, George Clooney a glumit: ”Am implinit 58 de ani. Nu e nimic distractiv”. Actorul a marturisit ca, de ziua lui, el si sotia sa, Amal (41 de ani), s-au bucurat de o cina linistita la ei acasa. Clooney a mentionat ca, in ultimul an, Amal a „muncit efectiv in fiecare zi” pentru a obtine eliberarea jurnalistilor Reuters Wa Lone si Kyaw Soe Oo din Myanmar. ”Seara trecuta, acestia au iesit din inchisoare”, i-a spus George gazdei Jimmy Kimmel. ”Wow, un cadou frumos de aniversare”, a replicat Jimmy. ”Ea a fost foarte fericita. Eu nu am primit nimic”, a glumit Clooney. Vezi si: Printul Harry si Meghan ...