Ce a primti Mihai Teja pentru ca a invisn FCSB - FOTO

Politehnica Iasi s-a impus aseara, la Pitesti, in fata formatiei FCSB, cu scorul de 2-1 (1-0). Pentru aceasta reusita, antrenorul gruparii iesene, Mihai Teja, a primit cadou o masina de la sponsorul formatiei iesene. Fabulos! Poli Iasi bate la FCSB și este noul lider al Ligii I de fotbal, la egalitate cu CFR Cluj - VIDEO Tehnicianul a plecat de la stadion cu o Skoda nou nouta. In momentul in care s-a urcat la volan, Teja s-a chinuit putin sa o porneasca, spunand mai in gluma, mai in serios: "Nu stiu cum se porneste!"