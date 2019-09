Ce a promis Donald Trump la 18 ani de la atentatul din 11 septembrie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a promis miercuri, la marcarea a 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, sa intensifice lupta impotriva talibanilor in Afganistan, la cateva zile dupa anularea unei intalniri cu acestia in vederea incheierii unui acord de pace, relateaza AFP. ”In cursul ultimelor patru zile, noi ne-am lovit inamicul mai puternic decat am facut-o vreodata, iar acest lucru va continua”, a tunat Donald Trump la o ceremonie la Pentagon, la exact 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie. Atentatele de la 11 septembrie 2001, care s-au soldat cu aproape 3.000 de victime, au impins Statele Unite sa lanseze o vasta ofensiva in Afganistan, cu scopul de a inlatura de la putere regimul taliban, ...