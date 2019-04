Ce a putut sa-i spuna Daniela Gyorfi lui Madalin Ionescu despre sotia lui! Cristina Siscanu a ramas fara cuvinte! "Sa se scarpine, daca o mananca"

„Aceasta femeie mi-a salvat sufletul! Aceasta femeie mi-a salvat viata! Aceasta femeie mi-a crescut si iubit copiii ca si cum ar fi fost ai ei! Aceasta femeie si-a infipt destinul pentru totdeauna in inima mea! Aceasta femeie s-a lasat crucificata pentru mine! Aceasta femeie mi-a purtat in pantec un copil minunat si i-a dat viata (cu voia Domnului)! Aceasta femeie merita Totul! Aceasta femeie este o Comoara!”, este statusul prin care Madalin Ionescu a reusit, acum ceva timp, sa arate exact chintesenta sentimentelor profunde pe care le nutreste pentru sotia lui.

Cei doi sunt impreuna de mai bine de noua ani si au facut multe sacrificii in numele iubirii lor. O perioada au fost blamati, criticati si chiar ostracizati, dar modul in care au luptat cu toate resursele pentru dragostea lor le-a adus pana la urma respectul si aprecierea tuturor.

Astazi, protagonistii nostri sunt foarte fericiti alaturi de fetita lor, Petra si de copiii lui Madalin din prima casnicie. Totusi, frumoasa jurnalista a recunoscut, in emisiunea ei, Cristina Siscanu Show ca, recent, a fost coplesita de un sentiment de...gelozie.

Daniela Gyorfi, replica soc pentru Madalin Ionescu! "Daca erai langa ea..."

"S-a intamplat de curand, de Sarbatori. Madalin a primit un mesaj pe whatsapp si si-a ascuns repede telefonul in buzunar, apoi s-a dus imediat la baie. Eu am intrat atunci sa vad daca e "online" si nu era. Apoi, cand a revenit de la toaleta, l-am rugat sa-mi dea telefonul, sa-mi trimit cateva poze si am vazut ca de fapt a primit un mesaj de la o doamna doctor, dar genul acela de mesaj pentru toata lista, nimic nelalocul lui. M-am simtit penibil, va dati seama. Nu stiu de ce am fost geloasa, nu-mi dau seama. O sa investighez...", le-a spus vedeta invitatilor ei, Tavi Clonda si Daniela Gyorfi.

Dupa cateva minute, cand Cristina si invitatii erau angrenati in alt subiect de discutie, pe moderatoare a bufnit-o rasul! "Mi se spune din regie ca ma scarpin cam mult pe picior", a spus, amuzata, vedeta.

Imediat, Daniela Gyorfi a facut o gluma! "Lasa, Madalin, sa se scarpine fata, daca o mananca. Daca erai langa ea, o scarpinai tu", i-a spus artista lui Madalin Ionescu care era chiar in regie in acest moment.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.