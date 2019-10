Ce a putut sa pateasca un tanar din Bucuresti dupa ce a luat un taxi de pe Aeroportul Otopeni. „Cursa facea 38 de lei, i-am intins o bancnota de 50”. Ce a urmat e scandalos

Un bucurestean a trait clipe cu care, mai mult ca sigur, numai in Romania te intalnesti. Grabit sa ajunga la Aeroportul Otopeni, tanarul a luat un taxi. Nu-si imagina, nicio clipa, ce va urma. Cuvintele sunt de prisos, asa ca va redam dialogul dintre cetatean si soferul de taxi. Cu siguranta, fiecare dintre noi a trecut printr-o situatie asemanatoare.

“Si dupa asta tot ei sunt cei care se plang, fac greve si le doresc moartea celor de la Uber…

Azi dimineata am luat un taxi spre aeroport. Cursa facea 38 de lei, i-am intins o bancnota de 50. Vazand ca nu vine restul, il intreb pe sofer:

– Restul?

– Nu am niciun ban. Nu am cum sa iti dau vreun rest.

Stiind schema, i-am cerut banii inapoi, am mers si i-am schimbat. Pentru tupeul nemarginit, am ales sa ii dau doar 40. Si ii cer bonul, pana la urma era o deplasare in interes de serviciu.

– N-am ce bon sa iti dau. Eu il dau sefului meu, nu clientului.

A inchis portiera si a plecat.

Hai sa il ajutam sa devina celebru, poate il face ******** angajatul lunii!”, este mesajul postat de bucurestean pe contul personal de socializare.

