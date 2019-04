Ce a putut sa spuna Daniela Gyorfi despre George Tal. „Daca l-as prinde in fapt… George nu e usa de biserica”

Cantareata Daniela Gyorfi are o relatie de foarte multi ani cu George Tal, insa acestia nu au ajuns niciodata in fata altarului. Despre relatia dintre ei a comentat artista la o emisiune de la TV.

Daniela Gyorfi formeaza un cuplu cu George Tal. Cei doi impreuna o fetita, Maria. Desi se inteleg foarte bine, cei doi nu si-au oficializat relatia.

„Nu a fost sa fie. Ne-am programat o data, nu a fost, am mai programat o data, nu a fost… Nu a avut actele din Germania. Am luat o pauza. A mai venit o data cu niste inele. Mama mea s-a internat in spital. Nu ne mai casatorim pentru ca nu ne mai casatorim. Este luat domnul George!… Suntem impreuna de 13 ani”, a declarat Daniela Gyorfi la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.

„Daca l-as prinde in fapt… Nicio femeie nu este proasta! George nu este usa de biserica, fiind moldovean. Daca te indragostesti de cineva cu adevarat nu are sens sa stai cu mine nici pentru Maria, nici ca mi-a murit mama, nici de mila, nici de sila, nici ca suntem legati profesional. Nu trebuie sa stea cu mine daca nu ma iubeste. Eu vorbesc in general…

…Nu stii ce am patit? Eram despartiti. L-am iertat cu totul. Il iubesc, il respect, are foarte multe calitati. Are cateva chestii…”, a mai declarat artista.

