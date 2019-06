Ce a ramas dupa Dragnea

La PSD a inceput predictibila lupta pentru putere, dar in partid neexistand in acest moment personalitati de mare calibru, care sa revendice cu sansa si autoritate sefia, lupta se poarta intre baroni, si acestia caricaturali. O lupta caricaturala intre personaje caricaturale da dimensiunea halului in care a ajuns acest partid, candva dominat de autentici oameni politici, dincolo de marile lor probleme de integritate.