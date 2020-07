Ce a revendicat printul Paul Philippe al Romaniei, in Techirghiol. Ce raspuns a primit din partea judecatorilor

Prințul Paul Philippe a solicitat restituirea unui teren de 441,71 mp și construcție, situat în județul Constanța.

Acesta a declarat că este „dobânditorul drepturilor succesorale“.

Tribunalul Constanța a respins acțiunea sa.

Notificarea, soluționată prin respingere



Ce au spus judecătorii

Cazurile în care sunt implicați prinți ori aristocrați, oameni de viță nobilă – cum se spune - și domeniile pe care aceștia le revendică odinioară parcă aduc mereu un farmec aparte cenușiului prezent uneori în sălile de judecată. Constanța nu duce lipsă de cauze de acest gen, iar un exemplu în acest sens este dosarul în care prințula dat în judecată autoritățile locale, pentru un teren în suprafață de 441,71 mp și construcție.Procesul, înregistrat la instanța civilă sub numărul 4489/118/2017 s-a judecat inițial lași, pentru că decizia nu a fost pe placul prințului, a trecut apoi la Curtea de Apel. Din păcate pentru acesta, nici judecătorii Curții nu au considerat că se impune admiterea acțiunii sale formulată în temeiul Legii 10/2001 privind retrocedarea imobilelor preluate abuz.Concret, potrivit Sentinței nr. 1129/2019 a Tribunalului Constanța, citată pe Jurindex, prințul Paul Philippe al României a solicitat, prin cererea de chemare în judecată, obligarea autorităților „la restituirea în natură a imobilului situat în localitatea Techirghiol, lotul 76 compus din teren în suprafață de 441,71 mp și construcție, jud. Constanța“.În aceeași acțiune, prințul preciza că, dacă restituirea în natură nu mai este posibilă, atunci solicită compensarea cu un alt imobil echivalent valoric sau prin acordarea de despăgubiri bănești. Nu în ultimul rând, în subsidiar, prințul Paul mai cerea obligarea autorităților locale din Eforie să înainteze Comisiei Naționale pentru compensarea imobilelor propunerea de acordare de despăgubiri, precum și cheltuielile de judecată.În susținerea cererii sale, reclamantul de viță nobilă arăta că este „dobânditorul drepturilor succesorale în baza contractului nr.1489/2001, iar până în prezent entitatea deținătoare nu i-a comunicat modul de soluționare a notificării nr.xxxxx/10.08.2001“, potrivit www.rolii.ro. Imobilul fusese proprietatea autoarei E.L., conform sursei citate, în baza actului de vânzare autentificat în septembrie 1932 și transcris sub nr. 5091/1934.În replică, avocații autorităților locale din Eforie au invocat în întâmpinarea depusă la dosar excepția decăderii reclamantului din dreptul de a contestat dispoziția de respingere a notificării.Concret, aceștia au precizat că dispoziția nr. 451/04.09.2012, prin care fusese respinsă notificarea formulată de prinț, îi fusese comunicată acestuia prin adresa din 6 septembrie 2012, „situație despre care reclamantul a fost informat prin adresele emise la datele de 30.08.2013 și 27.05.2015 ale u.a.t. oraș Eforie“, conform sursei citate. În plus, avocații au mai invocat excepția inadmisibilității aplicării dispozițiilor legii nr.165/2013, în baza căreia fusese formulată acțiunea prințului.Pe parcursul judecării procesului, prințul Paul Philippe a solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârâți, a THR Marea Neagră, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, dar și chemarea în garanție a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.După ce au analizat actele depuse la dosar, judecătorii Tribunalului Constanța au arătat că „în cadrul unei asemenea acțiuni nu se poate justifica un drept actual, câtă vreme acesta este afectat de condiția îndeplinirii unei proceduri judiciare obligatorii, iar, pe de altă parte, nu se poate analiza nici conduitei entității deținătoare“.„Apărarea susținută de pârât (nr., Orașul Eforie prin Primar) prin întâmpinare referitoare la faptul că nu sunt incidente în cauză dispozițiile legii nr.165/2013 este fondată, în raport de situația de fapt reținută în cauză și, în același timp, având în vedere că prin dispozițiile art.4 din această lege se prevede: «Dispozițiile prezentei legi se aplică cererilor formulate și depuse, în termen legal, la entitățile învestite de lege, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor, precum și cauzelor aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010»“, se arată în Sentința 1129/2019 a Tribunalului Constanța.În această situație, acțiunea prințului Paul Philippe al României a fost respinsă de judecători, ca fiind lipsită de obiect. Judecătorii Curții de Apel Constanța au respins, la rândul lor, apelul declarat de prinț.