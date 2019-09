Ce a spus avocatul lui Gheorghe Dinca despre reconstituirea crimelor de la Caracal

Claudiu Lascoschi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, ales ca aparator al lui Gheorghe Dinca pentru audierile si procedurile care au loc in Capitala, a facut primele declaratii privind reconstituirea crimelor de la Caracal. Ce grija a avut Gheorghe Dinca la reconstituire: Criminalul din Caracal si-a SCHIMBAT look-ul - VIDEO "Da, m-am uitat si eu acum. Totul se petrece asa cum trebuie sa se desfasoare o reconstituire. Ceea ce a marturisit domnul Dinca se afla la dosarul cauzei, a marturisit atunci cand a fost audiat. Acum da explicatii in teren indicand cum s-a procedat, cum a fost totul. Reconstituirea se face in baza probelor penale de pana la acest moment", a declarat Claudiu Lasconschi. ...